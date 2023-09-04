التربية: مصادرة كتب مدارس القدس انتهاكات متواصلة بحق التعليم

فلسطين اليوم

دعت وزارة التربية والتعليم دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والمدافعة عن الحق في التعليم إلى اتخاذ موقف جاد تجاه حملة الاحتلال المتواصلة تجاه التعليم المقدسي، والتي كان آخرها صباح اليوم مصادرة قوات الاحتلال لكتب طلبة مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية ومنع وصولهم لمدرستهم، واعتقال مديرها نادر الأفغاني، ومدير التعليم الشرعي د. ناجح بكيرات.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الانتهاكات الاحتلالية والتي تتواصل في القدس وفي مستهل عام "حماية التعليم" تشكل ضرباً للمواثيق الدولية والقوانين والحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم.