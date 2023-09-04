إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين بالاختناق عقب استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل البلدة، منعوا مرور جنازة أحد المواطنين إلى مقبرة البلدة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المطاطية، باتجاه المشيعين، ومنازل المواطنين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق.

وأشار عوض إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عقب الاعتداء على المشيعين.