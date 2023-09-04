"تهديد عائلة منفذ حوارة".. قوات الاحتلال تنسحب من بلدة عقربا بنابلس

فلسطين اليوم

انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من بلدة عقربا بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة عقربا، بعد اقتحام منزل عائلة المتهم بتنفيذ عملية حوارة، الشهر الماضي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن القوات هددت بهدم المنزل.

واعترف العدو بمقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار بتاريخ 19/8/2023، نفذها شاب في حوارة، قبل انسحابه من المكان بسلام.