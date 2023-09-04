منتدى الممرض الفلسطيني بالوسطى يختتم دورة تدريبية بعنوان "كيفية التعامل مع الأدوية"

فلسطين اليوم

اختتم منتدى الممرض الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، بالمحافظة الوسطى، دورة تدريبية بعنوان " كيفية التعامل مع الأدوية"، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الإسلامي بالمحافظة.

وتناولت الدورة التي حاضر فيها الدكتور الأكاديمي خالد خضورة، عدة محاور كانت أبرزها التعرف على فروع علم الأدوية، ومقدمة عن علم الأدوية الاكلينيكي، وحساب الجرعات الدوائية، ومضادات الفيروسات والفطريات والطفيليات.

وتم التعرف خلال الدورة على مجموعات المضادات الحيوية وخواصها والأدوية التي تتضمنها، والأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي السبمثاوي والبارسمبثاوي، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

وقدم د. خضورة شرحاً مفصلاً عن أدوية الجهاز التنفسي وموسعات الشعب الهوائية مضادات التخثر والأدوية التي تساعد على التخثر، والأدوية المخدرة ضد الألم، وادوية القلب والأوعية الدموية مذيبات الجلطات.

وتضمنت الدورة يوماً علمياً تم التعرف خلاله على طرق التحليل والإجراءات المتبعة وطرق تركيب المحاليل، وقد أبدى المتدرون مهارات عالية أثناء الدورة.

من جهته، قدم مسؤول منتدى الممرض الفلسطيني بالمحافظة الوسطى الحكيم محمد الخطيب، الشكر لمحاضر الدورة د.خالد خضورة، مؤكداً أن المنتدى بصدد تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج التدريبية التي من شأنها خدمة شريحة الممرضين ورفع كفاءاتهم.

وفي ختام الدورة وهي بواقع 21 ساعة تدريبية، تم توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات، وتكريم مدرب الدورة لجهوده المبذولة في إنجاح الدورة.