فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم، استقبالاًً لطلاب وطالبات كلية الزيتونة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد.

وحضر الاستقبال، مسؤول الرابطة بإقليم الشمال الأستاذ ثائر العوضية وأعضاء الهيئة الإدارية وكوادر الرابطة بالكلية.

وأكد مسؤول ملف الجامعات بالإقليم الأستاذ موسى سلطانة على أنَّ الاستقبال لاقى ترحيباً وأضفى على بدء الفصل الدراسي بهجةً وجمالًا ودافعية إيجابية نحو العلم.

وأضاف : إنَّ الرابطة ستواصل عملها الدؤوب في خدمة الطلاب وستبقى داعماً أساسياً لهم من خلال مشاريعها وخدماتها الطلابية المستمرة على مدار العام الدراسي.

وتمنت مسؤولة ملف الجامعات بالإقليم الأستاذة بيسان عزيز "عودة حميدة للمقاعد الدراسية للطلبة والمدرسين، وقالت: "نأمل هذا العام أن يكون ملؤه الجد والاجتهاد والمعافاة من كل سوء وأن يحفظ قطاعنا وكل ربوع الوطن".

ومن جانبهم عبر الطلبة عن سعادتهم الكبيرة بهذا الاستقبال الذي وصفوه بأنه لفته جميلة تدخل الابتهاج إلى النفوس وتزيد من مدى الإقبال على العلم والتعلم.



















