قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في مسافر يطا

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرار زراعي في بلدة مسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

أعلنت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يعود للمواطن محمد جبر النواجعة أثناء حراثة أراضي العائلة بمسافر يطا.

ويمارس جيش الاحتلال، أبشع أنواع الظلم والاضطهاد على سكان هذه البلدة، كما يسعى لطرد سكانها بطرائق عدة لصالح بناء البؤر الاستيطانية.