الآن- موعد صرف رواتب موظفي السلطة للمتقاعدين العسكريين شهر 8-2023

فلسطين اليوم

موعد صرف رواتب موظفي السلطة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين عن شهر 8-2023 ، وبدأ ما يزيد عن أربعين ألف موظف في المحافظات الجنوبية والشمالية في البحث عبر محرك جوجل الشهير للتعرف على تفاصيل هذا التساؤل وهذا الأمر جعل فريق فلسطين اليوم في نشر تفاصيل هذه المقالة التي تم تداولها على الصفحات الرقمية الخاصة بنا مواقع التواصل الاجتماعي لا موقع إكس المعروف سابقًا بتويتر والفيسبوك للتعميم الفائدة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين .

ولابد من الكل الآن التعرف على قراءة جميع السطور بشأن الإجابة الصحيحة بشأن موعد صرف رواتب الموظفين المتعاقدين العسكريين والمدنيين السلطة عن شهر 8-2023 ، ولقد بدأت الجميع في التساؤل على نسبة الصرف وعن الخصومات وهو ما تجدونه في السطور التالية :

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين عن شهر 8-2023

وبعد هذه المقدمة فقد وضع لكم فريق الموقع الإجابة وبحسب مصادر في وزارة مالية رام الله ، قالت إن رواتب المتقاعدين العسكريين سيتم صرفها بنسبة 90% بحد ادنى 2000 شيقل .

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد صرف متأخرات ، مشيرًا إلى أن موعد صرفها في البنوك وعلى الصراف الآلي في المحافظات الشمالية والجنوبية فإنه من المقرر أن يكون ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين .

موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 8-2023

وفيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين عن شهر 8-2023 ، فإنه سيتم صرفها كاملة دون اي خصومات .

وفي سياق أخر ، ذكرت مصادر صحفية ، أن الحكومة في رام الله مقبلة على التغيير الحكومي يوم الاثنين المقبل الموافق 2-8-2023 ، وسيشمل وزير التربية والتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الريادة والتمكين ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة شؤون القدس.

صرف رواتب الموظفين السلطة شهر 8

وكانت الحكومة في الضفة ، قد صرحت مرارا وتكرارا أنها تعاني من أزمة مالية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي قطعت جزءًا كبيرًا من أموال المقاصة وتقدر مئة وستة وسبعين مليون دولار ، وهذا انعكس جليًا على رواتب موظفي السلطة .

علماً أن السلطة قامت في عام 2018 ، بخصم ما يقرب ثلاثين بالمئة من رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية ويقدر عددهم ما يقرب الـ ستين ألف موظف .

كما وأجبرت على تقاعد الآلاف من الموظفيين على التعاقد المبكر .