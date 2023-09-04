الدفاع الروسة تعلن عن مقتل وجرح المئات من الجنود الأوكرانيين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل وجرح المئات من الجنود الأوكرانيين، خلال المعارك العسكرية التي كانت على محاور عدة، يوم أمس.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أن نحو 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح اليوم الماضي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، 24 مسيرة وتدمير 4 زوارق سريعة أوكرانية أمريكية الصنع في البحر الأسود.

وأحبطت القوات الروسية، 3 هجمات شنتها قوات كييف، في محور دونيتسك، كما وتمكنت من القضاء على حوالي 285 جنديا.

وأشارت الدفاع الروسية، فإن طائرات روسية بدون طيار هاجمت شركة لبناء السفن في أوكرانيا، حيث تم تجميع القوار بالمسيرة.

وذكر بيان الوزارة، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما وتصدت في محور كوبيانسك، 4 هجمات مضادة شنتها قوات كييف بالقرب من قرية سفيردلوفكا.

وعززت القوات الروسية، مواقعها في محور زابوروجيه، ما يعني تحسين وضعها التكتيكي في منطقتي رابوتين وفيربوفوي.

وفقدت القوات الأوكرانية، في هاتين المنطقتين بزابوروجيه، أكثر من 115 جنديا.

وبلغت خسائر قوات كييف، في محور خيرسون، 35 جنديا.