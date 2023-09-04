"سرايا القدس" و"القسام" بجنين تتصديان لاقتحام الاحتلال وتفشلان هدفه من اقتحام المخيم

فلسطين اليوم

"سرايا القدس" و"القسام" بجنين تتصديان لاقتحام الاحتلال وتفشلان هدفه من اقتحام المخيم

أعلنت سرايا القدس و"كتائب القسام" بمخيم جنين أن مجاهديهما "اكتشفوا القوة الخاصة الإسرائيلية واشتبكوا معها وأفشلوا هدفها الرئيسي من اقتحام المخيم".

أكدت "سرايا القدس"- كتيبة جنين- (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، اليوم الاثنين، "استهداف مجاهديها بالعبوات وصليات الرصاص قوة صهيونية اقتحمت أطراف المخيم، فيما أسقطوا طائرة مسيرة وسيطروا عليها".

وأفادت "السرايا" في بلاغ عسكري، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين عبر أكثر من محور، بغطاء جوي بطائراته المروحية والمسيرة، إلا أنه فشل بالوصول لأهدافه .

وقالت "القسام" ، اليوم الإثنين، بأن الاعتقالات لن توقف المقاومة، ولن تعيق تطوير بنيتها في الضفة الغربية"

وأصيب خمسة فلسطينين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الإثنين، عقب انكشاف قوة إسرائيلية خاصة.