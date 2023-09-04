مدير التعليم "بالأونروا" يحدد موعداً نهائياً لحل أزمة الكتب المدرسية!

فلسطين اليوم

قال مدير برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، فريد أبو عاذرة، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023: إن وزارة التربية والتعليم سترسل كامل الكتب المدرسة للمواد الأساسية ستصل المدارس نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أبو عاذرة في مداخلة عبر إذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "بعد تواصلنا المستمر مع وزارة التربية والتعليم، وصلتنا مراسلة بأنهم سيرسلون كامل الكتب المدرسية لطلبة مدارس الوكالة والحكومية نهاية الأسبوع الجاري".

وأشار إلى أن برنامج التعليم في الأونروا يستلم الكتب المدرسية من وزارة التربية والتعليم، باعتبارها الجهة التي تتعاقد مع الشركات والمطابع، مستدركاً: "نحن لا نشتري أو نطبع الكتب المدرسية بل نستلمها من الوزارة".

وأوضح أن ما حدث مع بداية العام الدراسية 2023-2024، هو تأخير في استلام عدد من كتب المواد الأساسية، إضافة إلى طباعة كتابين بجودة رديئة، لكن نحن الآن نتعامل مع تلك المشكلتين لحلهما".

وتابع: "الأسبوع الأول من العام الدراسي يغلب عليه طابع مراجعة الدروس السابقة من العام الماضي، وتمكين وتهيئ الطلبة قبل عملية بدء في المنهاج الجديد، لكن هذا لا يعفي من ضرورة استلام الطلبة الكتب المدرسية"، مشيراً إلى أن أي كتب يتم إرسالها من الوزارة، يتم تحويلها مباشرة إلى مدارس الوكالة، وبالتالي يتم توزيعها على الطلبة في اليوم نفسه.

وفي تصريح سابق أكد أبو عاذرة، أنّ الكتب المدرسية لم تصلهم بالكامل من وزارة التربية والتعليم، مع دفعهم لاتخاذ إجراءات عدة للتعامل مع النقص العددي، حتى لا يتأثر الطلبة بالمسيرة التعليمية.

وأوضح، أنهم حتى اللحظة لم يستلموا سوى ربع كمية الكتب المدرسية الخاصة بمدارس "الأونروا"، مضيفاً: "بدأنا باتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذا النقص، إلى حين استلام كمية الكتب المطلوبة ومن ثم العودة إلى الأمور الطبيعية".