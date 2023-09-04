بالفيديو مشاهد لهطول أمطار غزيرة في ضواحي المدينة المنورة السعودية

الساعة 12:44 م|04 سبتمبر 2023
أمطار المدينة المنورة
أمطار المدينة المنورة

فلسطين اليوم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لسقوط أمطار غزيرة وباستمرار على ضواحي المدينة المنورة السعودية.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة سريان موجة كبيرة من الأمطار تشبه السيول، في وقت أشارت الخرائط الجوية إلى توقعات بتكوين سحب ركامية، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مساء اليوم الأحد.

وتشمل تلك المناطق مرتفعات شرق جازان ومنطقة عسير ومكة المكرمة والباحة وصولا لجنوب المدينة المنورة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية.

 

كلمات دلالية

أمطار السعودية المدينة المنورة