فلسطين اليوم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لسقوط أمطار غزيرة وباستمرار على ضواحي المدينة المنورة السعودية.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة سريان موجة كبيرة من الأمطار تشبه السيول، في وقت أشارت الخرائط الجوية إلى توقعات بتكوين سحب ركامية، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مساء اليوم الأحد.

وتشمل تلك المناطق مرتفعات شرق جازان ومنطقة عسير ومكة المكرمة والباحة وصولا لجنوب المدينة المنورة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية.