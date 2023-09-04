سرايا القدس في جنين تُفجر عبوات ناسفة وتسقط طائرة مُسيرة وتوجه ضربات مكثفة للعدو

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين بالضفة المحتلة اليوم الاثنين 4/9/2023، استهداف مجاهديها استهدفوا بالعبوات وصليات الرصاص قوة صهيونية اقتحمت أطراف المخيم، فيما أسقطوا طائرة مسيرة وسيطروا عليها.

وأفادت السرايا في بلاغ عسكري، أن جيش الاحتلال في محاولة فاشلة جديدة اقتحمت قواته وآلياته أكثر من محور بغطاء جوي بطائرات المروحية والمسيرة (درون).

وأشارت السرايا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لتسلل القوات الخاصة على محور الحي الغربي تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين من اكتشاف القوة المتسللة واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وخوض اشتباك مباشر معها وإفشال ما كانت تسعى للوصول إليه.

كما وجه مجاهدو السرايا ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي وصلت للحي الغربي وتمركزت على أطراف المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

كما استهدف مجاهدو سرايا القدس، طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم بصليات كثيفة من الرصاص وتمكنوا من إسقاط إحداها والسيطرة عليها.

فيما تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير سلسلة من العبوات المعدة مسبقاً في آليات الاحتلال محققين إصابات مباشرة فيها، واستهداف عدد من تمركزات قناصة الاحتلال على بعض المنازل.

وأكد مجاهدو السرايا أن العدو حاول كما في كل مرة أن يفرض قوته على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم بتفجير طائرة مفخخة في حي الحواشين من أجل أن يغطي على صورة الفشل الذي مني به تحت أقدام مجاهدينا.

ووجهت سرايا القدس رسالة لأهلنا الصامدين الصابرين في مدينة جنين ومخيمها الصامد مخيم جنين الفداء قائلاً:" كنتم ولا زلتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون الغالي والنفيس لصد أي عدوان يشنه هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا."