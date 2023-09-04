يديعوت تكشف تفاصيل لأول مرة عن عملية جنين "القصيرة"

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 4/9/2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استخدم طائرات انتحارية خلال عملية عادية قصيرة في جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن لأول مرة يستخدم جيش الاحتلال طائرات انتحارية خلال عملية عادية قصيرة في جنين بعد أن استخدمها لأول مرة بالضفة خلال عملية جنين الواسعة قبل شهرين.

ووفقاً للصحيفة، فإن مجموعة المقاومين المستهدفين كانوا يحاولون الفرار بمركبة وتم استهدافهم وإصابة 3 منهم واعتقالهم، حيث إن أحدهم أصيب بجروح خطيرة.

وحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال لم يكن يريد الفشل باعتقالهم لخطورة الخلية التي خططت لسلسلة هجمات خطيرة ولمسؤوليتها عن محاولات إطلاق صواريخ من جنين.

وشنت قوات كبيرة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" معززة بالآليات العسكرية، اليوم الاثنين 4/9/2023 اقتحاماً كبيراً لمخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط انطلاق صفارات الإنذار.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن صفارات الإنذار دوت عقب اكتشاف قوة صهيونية خاصة.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن خمسة مواطنين بينهم طفل أصيبوا جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.