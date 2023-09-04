محدث بالفيديو والصور سرايا القدس - كتيبة جنين: اسقاط إحدى طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم

الساعة 11:15 ص|04 سبتمبر 2023
مسيرة
مسيرة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين اليوم الاثنين 4/9/2023 ، ان مجاهديها تمكنوا من اسقاط مسيرة "إسرائيلية" في سماء المخيم .

ونشرت الكتيبة صوراً لبقايا الطائرة المسيرة التي سقطت بأيدي مجاهديها .

اجزاء من الطائرة المسيرة
مسيرة
 

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مجاهديها يواصلون استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تشن اقتحاماً هو الأول من نوعه لمخيم جنين بعد عملية بأس جنين والتي أدت لاستشهاد 12 فلسطيناً .

 

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