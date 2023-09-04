فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين اليوم الاثنين 4/9/2023 ، ان مجاهديها تمكنوا من اسقاط مسيرة "إسرائيلية" في سماء المخيم .

ونشرت الكتيبة صوراً لبقايا الطائرة المسيرة التي سقطت بأيدي مجاهديها .







وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مجاهديها يواصلون استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تشن اقتحاماً هو الأول من نوعه لمخيم جنين بعد عملية بأس جنين والتي أدت لاستشهاد 12 فلسطيناً .