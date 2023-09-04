الاعلام العبري: جيش الاحتلال يدخل جنين لأول مرة منذ عملية بأس جنين

فلسطين اليوم

أكد الاعلام العبري ان قوات الاحتلال اليوم الاثنين 4/9/2023 ، تنفذ "للمرة الأولى منذ عملية بأس جنين.

وقال الاعلام العبري ان قوات حرس الحدود والجيش دخلت المخيم بمساعدة الشاباك إلاعتقال مطلوبين"، على حد زعمهم.

وكان الاحتلال الاسرائيلي دخل في الثالث من يوليو 2023 ، الى مخيم جنين ونفذ عملية عسكرية كبيرة أدت الي مقتل 12 فلسطينيا بالإضافة الى كبير لمخيم جنين ، في حين لقنت كتيبة جنين الاحتلال درساً وفجر العديد من العبوات وتصدى لقوات الاحتلال مما أدى لإصابة عدد من جنود الاحتلال .