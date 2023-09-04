فلسطين اليوم

شنت قوات كبيرة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" معززة بالآليات العسكرية، اليوم الاثنين 4/9/2023 اقتحاماً كبيراً لمخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط انطلاق صفارات الانذار.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن صفارات الإنذار دوت عقب اكتشاف قوة صهيونية خاصة.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن خمسة مواطنين بينهم طفل أصيبوا جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وتدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، فيما نشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح المباني في مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكشفوا أمر قوة خاصة على اطراف المخيم وأمطرونها بصليات من الرصاص.

ويـأتي الاقتحام اليوم للمرة الأولى بعد اقتحام جنين الأخير في يوليو الماضي الذي أدى لارتقاء 13 شهيداً وأضرار كبيرة في المخيم.