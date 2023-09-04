فلسطين اليوم

يواصل سعر الذهب في الاردن عيار 24 اليوم الاثنين 4/9/2023 ، الاستقرار ، وخاصة ان سعر الذهب في السوق المحلية ، 20 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.6 دينار لجهة الشراء من المحال، و37.9 دينار لجهة البيع ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" ، تقدم لكم سعر الذهب في الاردن عيار 24 اليوم الاثنين 4/9/2023

سعر الذهب في الاردن عيار 24 اليوم الاثنين 4/9/2023

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، 35.2 دينار، في حين انخفض سعر غرام الذهب من عيار 24 عند 46.6 دينار.

سعر أونصة الذهب في الأردن هو 1,377.62 دينار اردني للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 44.30 للجرام عيار 24 ، 40.61 للجرام عيار 22 ، 38.76 للجرام عيار 21 ، 33.22 للجرام عيار 18.

سعر الذهب في الاردن عيار 24 اليوم الاثنين 4/9/2023

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي

أونصة الذهب 1,377.62 1,945.53

جرام الذهب عيار 24 44.30 62.56

جرام الذهب عيار 22 40.61 57.34

جرام الذهب عيار 21 38.76 54.74

سعر الذهب في الاردن عيار 24 اليوم الاثنين 4/9/2023

جرام الذهب عيار 18 33.22 46.92

جرام الذهب عيار 14 25.84 36.49

جرام الذهب عيار 12 22.15 31.28

جرام الذهب عيار 10 18.46 26.07