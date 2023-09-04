هآرتس: حراس بن غفير يشتكون منه بسبب طلبه المستمر من سائقيه بقطع اشارات المرور

فلسطين اليوم

علمت صحيفة "هأرتس" اليوم الأثنين 4/9/2023 أن الشاباك اتصل بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي بعد رصد عدة حالات تم فيها قيادة مركبة الوزير إيتمار بن غفير بشكل مخالف لقوانين المرور.

وبحسب مصادر أمنية، فإن حراس أمن الوزير اشتكوا إلى قادتهم من أن الوزير بن غفير يأمر سائقيه بارتكاب مخالفات مرورية، منها تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بسرعة زائدة، والقيادة على جانب الطريق لتجاوز الازدحام المروري - .

وقال مصدر أمني "إنه يتصرف وكأنه رئيس الوزراء، ومن المستحيل أن يقف في المرور، رحلاته من تل أبيب إلى القدس تتم في أقل من 40 دقيقة وهذه فوضى سوف تنتهي بكارثة" - وبحسب وثائق حصلت عليها هأرتس، فإن بن غفير يتمتع بسجل حافل من المخالفات المرورية، فمنذ عام 2000، عندما حصل على رخصة القيادة، تراكمت عليه 76 مخالفة مرورية.