الرئيس الإيراني يزور تركيا خلال أيام

فلسطين اليوم

من المقرر ان يحل "الرئيس الإيراني ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة" ، وخاصة بعد ان وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى طهران في أول زيارة له .

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن "إيران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة ومسؤوليتنا هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".، موضحاُ انه تم نقاش تفاصيل الزيارة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسب وكالة فارس الإيرانية.

ونقلت وكالة إرنا، في وقت سابق اليوم، عن عبد اللهيان، أن إيران وتركيا وضعتا هدفا مشتركا يتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي بينهما، وصولا إلى 30 مليار يورو.

وبحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فيما تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.

وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.