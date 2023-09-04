على أبواب الأقصى: شرطة الاحتلال تستولي على كتب الطلبة

فلسطين اليوم

عرقل جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 4/9/2023، دخول طلاب المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفتش جنود الاحتلال حقائب الطلبة على أبواب المسجد الأقصى المبارك،واستولوا على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها.

وتواصل شرطة الاحتلال تضييق الخناق على طلاب وطالبات مدارس الأقصى الشرعية، عبر التشديد على دخولهم للمسجد، ومنع إدخال كتب المنهاج الفلسطيني، ضمن حرب الاستهداف لعقول الطلبة عبر أسرية التعليم بفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية ومنع تدريس المنهاج الفلسطيني.

وكان الاحتلال قد استولى على عدد من الكتب المدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تُدرّس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة في الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة.

واعتبرت محافظة القدس حينها أن استيلاء قوات الاحتلال على الكتب، اعتداء عنصري جديد على المدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني.

وأكدت أن هذا اعتداء على حق أبناء شعبنا في التعليم، واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، كونهم شعبا واقعا تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس، داعية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية، ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية.