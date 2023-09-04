أربعة اسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام ..والاسير الأخرس يدخل يومه الـ13

فلسطين اليوم

يواصل أربعة اسرى في سجون الاحتلال اليوم الاثنين 4/9/2023 ، إضرابهم المفتوح ، وسط مماطلة واسعة من قبل قوات الاحتلال على تنفيذ مطالب الاسرى ، وسط خشة من تدهور حالتهم الصحية .

والمعتقلين المضربين عن الطعام هم :

•المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه منذ (33) يومًا، وهو معتقل منذ شهر 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، وهو محتجز في زنازين سجن النقب.

• المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، شرع بالإضراب منذ (33) يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث يواصل الاحتلال احتجازه في زنازين معتقل (الجلمة.(

• المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر / أريحا، مضرب عن الطعام منذ (26) يومًا، وهو معتقل منذ 30/4/2023، والمحتجز في زنازين سجن (ريمون).

• المعتقل ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/جنين، أعلن إضرابه عند لحظة اعتقاله منذ (13) يومًا، هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).