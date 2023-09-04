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إصابة امرأة بشظايا الرصاص واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال طوباس
أصيبت امرأة بشظايا الرصاص الحي، اليوم الاثنين 4/9/2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، بالضفة المحتلة.
وأفادت مصادر طبية، بأن امرأة (60 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، وُصفت حالتها بالمستقرة، ونُقلت إلى المستشفى.
وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب رضا علي بني عودة (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في طمون.