بالفيديو مجاهدو سرايا القدس في كتيبة طوباس يستهدفون قوة صهيونية حاصرت منزلاً

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين 4/9/2023، عن تمكن مجاهديها في كتيبة طوباس بالضفة المحتلة، من استهداف قوات وآليات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت سرايا القدس في تصريح مقتضب، أن مجاهدي سرايا القدس في كتيبة نابلس استهدفت قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال محاصرتها لأحد المنازل في البلدة.

ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل علي حسن أبو شما، واعتقلت نجله رضا، بعد أن عاثت بالمنزل خراباً.

كما أصيبت امرأة بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن امرأة (60 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، وُصفت حالتها بالمستقرة، ونُقلت إلى المستشفى.