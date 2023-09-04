كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء.

ودعت الهيئة المسافرين إلى التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.



























