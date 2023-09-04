اقتحامات واعتقالات واشتباكات مُسلحة في مدن الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل علي حسن أبو شما واعتقال نجاه رضا، إضافة إلى محاصرة عدد آخر من المنازل في المنطقة.

كما شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.

وأفادت مؤسسات الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات، طوباس، ورام الله، ونابلس خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ ياسر إبراهيم فحل، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت القوات الأسيرة المحررة حنان البرغوثي.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام جاد الله عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت الشاب نهاد أبو كشك عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر.

واندلعت مواجهات ليلية، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله.

واقتحمت دوريات عسكرية البلدة، إذ تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة برقا الرئيس شرقا، واحتجزت المركبات والسكان، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ نحو شهر اقتحامات واغلاقات متكررة للبلدة، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين.