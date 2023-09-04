مسؤول أمريكي: نمتلك حجة قوية لمنع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية

فلسطين اليوم

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي، تيم كين: إن هناك "حجة قوية" لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموجب التعديل الـ 14.

وأضاف كين في مقابلة، رداً على سؤال عن إمكانية استبعاد ترامب من المشاركة في الانتخابات بموجب التعديل الرابع عشر: "في رأيي، تم إنشاء الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. كان ضروريا من أجل التدخل في الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا. لذلك أعتقد أن هناك حجة قوية".

وفي حديثه عن محتوى التعديل، أضاف السيناتور من ولاية فرجينيا أن هناك "لغة محددة". ينص القسم 3 من التعديل الرابع عشر لدستور أمريكا أن يستبعد من الانتخابات أي شخص شغل سابقًا منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو عصيان أو قدم الدعم لمثل هذه الأعمال.

وذكر ترامب في وقت سابق، أنه لا ينبغي محاكمته قبل نهاية الحملة الانتخابية لعام 2024. وقال المدعي العام المسؤول عن قضية هجوم الكابيتول إنه سيطلب من المحكمة تسريع الإجراءات.

وفي هذه القضية، يتهم ترامب بـ "التآمر لخداع أمريكا"، و"التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر على الحقوق". ويزعم أن ترامب ارتكب الأفعال المنسوبة بمساعدة ستة شركاء لم يتم ذكر أسمائهم.