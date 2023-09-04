برشلونة ينتزع انتصاراً صعباً من أوساسونا

فلسطين اليوم

انتزع فريق برشلونة انتصاراً صعباً من مضيفه أوساسونا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الكتالوني بهدف سجله مدافعه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الأرجنتيني إزكويل أفيلا بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 76.

ومن ثم اقتنص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز "للبلوغرانا" سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 85، وطرد على إثرها المدافع الإسباني أليخاندرو كاتينا.

وحقق فريق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، بعد تعادله في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "لا ليغا" أمام مضيفه خيتافي من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.

في حين تعرض نادي أوساسونا للهزيمة الثانية في الموسم الجديد، مقابل فوزين أيضا، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب.