طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.