فلسطين اليوم

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، وتعتبر أسعار الدولار في مصر من الموضوعات الهامة جداً، والتي تلاقي عمليات بحث واسعة من المتابعين، وخاصة من فئة التجار والمستثمرين.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقال أسعار الدولار في مصر، ونسعى دوماً لتزويدكم بكافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية المحلية.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

استقرار أسعار الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه في تعاملات أول أيام الأسبوع بالبنوك وشركات الصرافة، في حين زاد في السوق السوداء.

وفي السوق السوداء شهد الجنيه المصري ارتفاعاً مجدداً إلى مستويات 39 جنيها تحت ضغط من المضاربات، وفقا لبعض المتخصصين القريبين من التعاملات في السوق.

سعر الدولار في مصر اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ويتداول الدولار في السوق السوداء في مصر بين 39 جنيها و 40 جنيها، رغم استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، 3 أغسطس/ آب الماضي، رفع الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25 على الإقراض، و19.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة منذ عام ونصف تقريبًا للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك من أجل رفع العائد على العملة المحلية لتعويض أصحاب المدخرات عن فقدان القيمة الحقيقية لأموالهم.

أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

ارتباك سوق الدولار السوداء

وتشهد السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكا شديدا على مدار الأيام الماضية مع الاتجاه للانخفاض منذ بداية الأسبوع الماضي، غير أنه تحول للصعود مجدداً بفعل مضاربات في السوق وتجدد المخاوف الاقتصادية ومخاوف شح الدولار.

ويقول الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يشهد تقلبات حادة منذ النصف الثاني من أغسطس/ آب الماضي، متأثرا بعدة عوامل بينها الطلب وتغيراته وفقاً للظروف الموجودة بالبنوك من ناحية، وأخرى مرتبطة بانضمام مصر لمجموعة بريكس.

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