أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 4 سبتمبر 2023.. صعود سعر الذهب في الأردن

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 4 سبتمبر 2023.. صعود سعر الذهب في الأردن- سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات الاثنين صعودا طفيفا، بالتزامن مع مكاسب الذهب الأسبوع المنقضي.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 4 سبتمبر 2023.. صعود سعر الذهب في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.33 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.25 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.86 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.79 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.379 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.327 ألف دينار أردني، سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 310.30 دينار أردني.

سعر الذهب العالمي

وأنهت أسعار الذهب الأسبوع المنقضي على مكاسب رغم التراجع، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة.

وارتفع الذهب خلال الأسبوع بدعم من تضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أسبوع ملئ بالبيانات يختتم بتقرير الوظائف المحوري في وقت لاحق.

تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 1965 دولارا للأوقية وبنسبة 0.05%.

فيما هبطت أيضًا العقود الفورية للذهب إلى مستوى 1939 دولارا للأوقية وبنسبة 0.07%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 103.722 نقطة.