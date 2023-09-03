أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4 سبتمبر 2023- سعر الذهب عيار 21

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4 سبتمبر 2023- سعر الذهب عيار 21- استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الاثنين 4سبتمبر/ أيلول 2023، بعد فترة من تقلب الأسعار صعودا وهبوطا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 4 سبتمبر 2023- سعر الذهب عيار 21

وتتحدد أسعار الذهب في مصر وفق لعدد من المحددات، بجانب أسعار المصنعية للذهب والتي تختلف بسبب عيار الذهب وحجم المشغولات اليدوية فيه والتي تتراوح ما بين 60 جنيها و 170 جنيها مصنعية على كل غرام من الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2509 جنيهات للبيع، و2531 جنيها للشراء.

بينما سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 حوالي 1881 جنيها للبيع، و1899 جنيها للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17720 جنيها للشراء و17560 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2215 جنيها للشراء و2195 جنيها للبيعو .

سعر الذهب العالمي

أغلقت أسعار الذهب أول أمس الجمعة على إنهاء الأسبوع الثاني من المكاسب، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة.

وارتفع الذهب خلال الأسبوع بدعم من تضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أسبوع ملئ بالبيانات يختتم بتقرير الوظائف المحوري في وقت لاحق .

تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى 1965 دولارا للأوقية وبنسبة 0.05%.

فيما هبطت أيضًا العقود الفورية للذهب إلى مستوى 1939 دولارا للأوقية وبنسبة 0.07%.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 103.722 نقطة