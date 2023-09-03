فلسطين اليوم

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، وتلاقي أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية عمليات بحث واسعة من المتابعين في لبنان، فهي تهم عدد كبير من الناس بشكل مستمر وخصوصاً من فئة التجار والمستثمرين.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، كما نقدم لكم كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

استقرار سعر الدولار في لبنان

استقر سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، بينما أعلن البنك المركزي بيانات هامة توضيحية عن الاقتصاد والسيولة الموجودة لديه.





سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اللبناني

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023





انخفاض الموجودات السائلة للبنان

وأعلن مصرف لبنان أنّ موجوداته الخارجية السائلة بالعملات الأجنبية تعادل 8.54 مليار دولار، أي أنها انخفضت بين آخر شهر يوليو/ تموز ومنتصف شهر أغسطس/ آب 2023.

وأشار إلى أنّ الانخفاض في الموجودات السائلة نتج من تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال الفترة نفسها، ومن تسديد فوائد استحقت على الودائع العربية.

ولفت البيان إلى أنه خلال تلك الفترة ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة سندات «اليورو بوندز» التي في حوزته من 387 إلى 421.8 مليون دولار.