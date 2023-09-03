فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخصوصاً التجار والمستثمرين.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بأسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وكذلك أي تحديثات تطرأ على أسعار الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الإثنين.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة بعد أيام من التراجع، حاولت خلالها الليرة السورية استعادة جانب من الخسائر التى لحقت بها.





سعر الدولار في البنوك بسوريا

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

وخفض المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا إلى 10700 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند 12900 ليرة للشراء و 13100 ليرة للبيع.

قيمة 100 دولار كم تساوي ليرة؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.290 مليون ليرة سورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

سعر اليورو في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 13897 ليرة للشراء و14118 ليرة للبيع مقابل 13989 ليرة للشراء و 14211 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 415 ليرة للشراء و424 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

نظام المقايضة

وفي الوقت الذي استقرت فيه الليرة السورية في مواجهة الدولار، لجأت الحكومة السورية مؤخرًا إلى مناقشة استخدام نظام المقايضة، الذي تلجأ له الدول ذات المديونية المرتفعة، مع باكستان.

يأتي هذا الإجراء في ظل الأزمة الاقتصادية في سوريا، وبهدف مواجهة الشح في الدولار.

وقال مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة "إياد محمد" إنه خلال الأسبوع القادم سيتم الاتفاق بالتحديد على المنتجات التي سيتم مقايضتها مع باكستان.



سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

نظام المقايضة

وأكد أن المباحثات تناولت إمكانية تبادل المنتجات الزراعية والغذائية حيث أشار الوفد الباكستاني إلى أهمية وجودة المنتج السوري معرباً عن إمكانية استيراد زيت الزيتون ورب البندورة من سوريا وفي الوقت ذاته يمكن لسورية استيراد الرز والحليب ومشتقاته وغيرها من المواد والمنتجات النباتية التي سيتم الاتفاق عليها خلال الأسبوع القادم مع الإشارة إلى أهمية اعتماد مبدأ المقايضة في تبادل المنتجات، وفق احتياجات كلا البلدين، والتعاون في تأمين المواد المطلوبة.

ويعد نظام المقايضة نظاماً اقتصادياً قديماً جداً، إلا أنه عاد للظهور في ثلاثينات القرن العشرين مع انهيار الاقتصاد العالمي حيث لجأ الناس للمقايضة للحصول على احتياجاتهم اليومية وأساسيات الحياة.

وكان الناس في القرى يستخدمون نظام المقايضة لعدم توفر المال بين أيديهم، فيقوم المزارعون بعرض ما يتوفر لديهم من المنتجات مقابل الحصول على مثيلاتها بالقيمة من منتجات أخرى.

ويشكك الخبراء في أن يكون لتفعيل نظام المقايضة أو غيره تأثيرًا فعليًا في معطيات الاقتصاد أو في تأمين اكتفاء من المواد الأساسية التي يعاني السوريون في توفيرها منذ سنوات.