أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 4 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 4 سبتمبر 2023- أغلقت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الاثنين على انخفاض بالتزامن مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 4 سبتمبر 2023

وعالميا، أغلقت أسعار الذهب تعاملات نهاية الأسبوع (الجمعة الماضي) في المعاملات الفورية على زيادة 0.2% إلى 1943.80 دولار للأوقية (الأونصة)، لتحقيق مكسب أسبوعي 1.5 بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % 1970.40 دولار.

ويميل الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 81.655 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.851 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 71.450 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 61.242 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.632 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 81.654 مليون دينارعراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 571.598 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق