خلال 24 ساعة: 14 عملاً مقاوماً في الضفة بينها عملية إطلاق نار

فلسطين اليوم

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 14 عملاً مقاوماً، أسفر عن وقوع إصابة في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار واحدة، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي لاعتداء للمستوطنين، وتحطيم لمركبتين تابعتين لهما.

وشملت أعمال المقاومة اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في 8 نقاط متفرقة بالضفة الغربية، بينها مواجهات قرب معسكر عوفر برام الله.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في قرية برقة برام الله، وذلك خلال مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في سلواد.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى بلدة كفر قدوم بقلقيلية، فيما تصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون ورشقوهم بالحجارة، ما أسفر عن إصابة مستوطن، وتحطيم حافلتين تابعتين لهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة "الفيرد" بمحافظة أريحا، بينما اندلعت مواجهات في منطقة العوجا تخللها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية.

وفي الخليل، استهدف شبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، وذلك خلال مواجهات في مخيم العروب، إضافة إلى مواجهات أخرى في بلدة سعير تخللها إلقاء حجارة.