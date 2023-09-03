سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، مساء اليوم الأحد 3-9-2023، عن استهداف حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت "كتيبة طولكرم" في تصريح مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الأبطال مساء اليوم الساعة 09:55 من استهداف حاجز تسانعوز بصليات كثيفة من الرصاص".

وإليكم نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الأبطال مساء اليوم الساعة 09:55 من استهداف حاجز تسانعوز بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم

3/9/2023