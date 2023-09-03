سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص
أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، مساء اليوم الأحد 3-9-2023، عن استهداف حاجز "تسانعوز" بصليات كثيفة من الرصاص.
وقالت "كتيبة طولكرم" في تصريح مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الأبطال مساء اليوم الساعة 09:55 من استهداف حاجز تسانعوز بصليات كثيفة من الرصاص".
وإليكم نص التصريح:
بسم الله الرحمن الرحيم
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم
بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الأبطال مساء اليوم الساعة 09:55 من استهداف حاجز تسانعوز بصليات كثيفة من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القدس - كتيبة طولكرم
3/9/2023