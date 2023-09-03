اشتباكات مُسلحة على حاجز حوارة بنابلس وإصابة سائق "إسرائيلي" بقلقيلية

فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 3/9/2023، أن سائق حافلة "إسرائيلية" أصيب قرب بلدة عزون بقلقيلية، فيما استهدف مقاومون حاجز جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر الاحتلال، فقد أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، حيث أطلقوا النار بشكل مباشر على الحاجز.

فيما أصيب سائق حافلة "إسرائيلي" جراء تعرضها للرشق بالحجارة على الطريق 55 قرب بلدة عزون بقلقيلية، وتضررت حافلتين جراء الاستهداف.