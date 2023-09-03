زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

فلسطين اليوم

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، مساء اليوم الأحد 3-9-2023، عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجة وعلى عمق 18 كليومترا في أذربيجان.

وبحسب بيانات مركز رصد الزلازل، فقد كان مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول في أذربيجان.

ووفقاً للمعلومات الواردة، لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

جدير ذكره أنه في يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو.