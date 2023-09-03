أرسنال يحقق فوزاً قاتلاً على مانشستر يونايتد

فلسطين اليوم

حقق فريق أرسنال، اليوم الأحد، فوزاً قاتلاً على حساب نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد مان يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي التفاصيل، سجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، ثم تعادل أرسنال عن طريق مارتن أوديجارد في الدقيقة 28.

ومن ثم، سجل جارناتشو هدف لليونايتد في الدقيقة 90 لكن أُلغي بداعي التسلل، ثم سجل أرسنال هدف الفوز عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 90+7.

وفي ختام المباراة، وفي الدقيقة 90+10 سجل جابرييل جيسوس هدف ثالث بعد هجمة مرتدة سريعة.