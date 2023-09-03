راصد جوي: كتلة هوائية حارة تضرب المنطقة الأربعاء المقبل

فلسطين اليوم

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الأحد 3-9-2023، أن تندفع للمنطقة كتلة هوائية حارة الأربعاء المقبل.

وقال الراصد العلامي في تصريح له: "اندفاع كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة نحو المنطقة من الأربعاء حتى السبت المقبل".

وبدورها، أشارت توقعات الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء 6-9-2023، أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.