أمن السلطة يعتقل المجاهد محمود ملايشة

الساعة 09:02 م|03 سبتمبر 2023
ملايشة
ملايشة

فلسطين اليوم

صعدت أجهزة أمن السلطة من سياسة الاعتقال السياسي، باعتقال المجاهد محمود ملايشة "الشنار" (34 عامًا) من بلدة جبع بجنين بالضفة المحتلة أثناء مروره عبر أحد حواجزها في طولكرم.

ومحمود هو ابن عم المعتقل السياسي مراد ملايشة والمضرب منذ 37 يومًا رفضًا لاعتقاله في سجون السلطة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

WhatsApp Image 2023-09-03 at 8.59.09 PM (1).jpeg
 

كلمات دلالية

الاعتقالات السياسية جنين