أمن السلطة يعتقل المجاهد محمود ملايشة

فلسطين اليوم

صعدت أجهزة أمن السلطة من سياسة الاعتقال السياسي، باعتقال المجاهد محمود ملايشة "الشنار" (34 عامًا) من بلدة جبع بجنين بالضفة المحتلة أثناء مروره عبر أحد حواجزها في طولكرم.

ومحمود هو ابن عم المعتقل السياسي مراد ملايشة والمضرب منذ 37 يومًا رفضًا لاعتقاله في سجون السلطة.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.



