أمطار غزيرة في المدينة المنورة

فلسطين اليوم

شهدت المدينة المنورة في المملكة السعودية، اليوم الأحد 3-9-2023، تساقط غزير للأمطار مصحوبة بحبات البرد.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوبي المدينة المنورة.

وكان قد قال المركز الوطني للأرصاد السعودية: "إن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم الجمعة (الفائت)، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".

وعن توقعات الطقس في فصل الخريف، فقد كشف المركز عن أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50 بالمئة إلى 60 بالمئة على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.