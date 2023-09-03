بالفيديو أمطار غزيرة في المدينة المنورة
شهدت المدينة المنورة في المملكة السعودية، اليوم الأحد 3-9-2023، تساقط غزير للأمطار مصحوبة بحبات البرد.
وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوبي المدينة المنورة.
وكان قد قال المركز الوطني للأرصاد السعودية: "إن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم الجمعة (الفائت)، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".
وعن توقعات الطقس في فصل الخريف، فقد كشف المركز عن أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50 بالمئة إلى 60 بالمئة على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
بردية الأكحل الان جنوب #المدينه_المنورة— المدينة لايف (@Medinah_Live) September 3, 2023
اليوم الاحد 1445/2/18هـ
تصوير: ابن زويد #امطار_المدينه
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