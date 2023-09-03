الشقاقي يحذر العدو من انفجار السجون وامتداد المعركة للخارج

فلسطين اليوم

حذر الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم الأحد 3/9/2023، إدارة مصلحة السجون من اشتعال السجون وانفجارها في وجه السجان المنفلت، موجهاً رسالة للعدو الصهيوني المجرم مفادها أن توتر الأوضاع داخل السجون قد ينعكس ويمتد للخارج.

وقال الشقاقي تعقيبًا على قرار نقل الأسرى ذوي المحكوميات العالية، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تواصل استهداف الأسرى الأبطال من خلال القرارات العنجهية التي تمارسها بشكل ممنهج.

وأضاف:" بعد يومين فقط من توجيهات المتطرف بن غفير تخرج علينا إدارة مصلحة السجون بقرارات جديدة تستهدف الأسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة بعملية تنقلات من سجن (نفحة) إلى أقسام جديدة في سجن (عوفر).

وشدد على أن الاحتلال يهدف من خلف هذه الممارسات إلى نزع الاستقرار من نفوس الأسرى وزيادة معاناتهم.

وكان أسرى سجن (عوفر) من كافة الفصائل قرروا إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي كرد أولي على هذه الاجراءات وعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض في سجن (عوفر).