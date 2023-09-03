طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات
طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طرق عمل العديد من الوصفات في الأطعمة والعصائر، واليوم نقدم طريقة عمل عصير الكوكتيل المميز والذي يحبه الكثيرون لمذاقه المميز.
ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة عمل الكوكتيل المميز مثل المحلات، لتقوم ربة البيت بتجربة عصير الكوكتيل وتقدميه لعائلتك بجميع الأوقات.
طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات
المقادير
- البرتقال : 2 حبة (مقطع)
- مانغو : 1 حبة (مقطع)
- الفراولة : 5 حبات (مقطعة)
- الموز : 2 حبة (مقطع)
- التفاح : 2 حبة (مقطع)
- حليب : نصف كوب
طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات
طريقة التحضير
طريقة عمل عصير الكوكتيل