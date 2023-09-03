فلسطين اليوم

طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن طرق عمل العديد من الوصفات في الأطعمة والعصائر، واليوم نقدم طريقة عمل عصير الكوكتيل المميز والذي يحبه الكثيرون لمذاقه المميز.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة عمل الكوكتيل المميز مثل المحلات، لتقوم ربة البيت بتجربة عصير الكوكتيل وتقدميه لعائلتك بجميع الأوقات.

طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات

المقادير

- البرتقال : 2 حبة (مقطع)

- مانغو : 1 حبة (مقطع)

- الفراولة : 5 حبات (مقطعة)

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- التفاح : 2 حبة (مقطع)

- حليب : نصف كوب





طريقة عمل عصير الكوكتيل.. زي المحلات

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي قطع البرتقال والمانغو.

اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم القوام ثم وزعيه في قعر أكواب التقديم.

اخلطي في وعاء الخلاط الكهربائي كل من الفراولة والموز.

وزعي مزيج الفراولة فوق طبقة البرتقال ثم اتركي الأكواب جانباً.

اخلطي التفاح والحليب في الخفاق ثم وزعي المزيج على وجه الأكواب قبل التقديم.

طريقة عمل عصير الكوكتيل