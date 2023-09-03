سيول جارفة تقتل 7 أشخاص غرب الجزائر

فلسطين اليوم

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد 3/9/2023، فيما فقد آخران، بعدما جرفتهم سيول عارمة نجمت عن امطار غزيرة هطلت على غرب الجزائر.

وقالت مصالح الحماية المدنية انه تم انتشال رجلين وامراتين من سيارة جرفتها السيول في واد الدالية ببلدية باب العسة في ولاية تلمسان في اقصى شمال غربي الجزائر.

وفي ولاية البيض بجنوب غرب البلاد، تم انتشال جثث رجل وامراتين بينما اعتبر شخصان اخران في عداد المفقودين بعدما جرفتهم السيول في واديي الدفلى وبن جراد.

وحذرت مصالح الارصاد الجوية الجمعة من امطار ردعية غزيرة توقعت ان تتجاوز 40 ملمترا في المناطق الغربية للبلاد،.

واطلق الديوان الجزائري للأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى البرتقالي في ظل الاحوال الجوية المتقلبة منذ السبت، وتوقعها امطارا غزيرة في سبع ولايات هي تلمسان ووهران وعين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست وعين تموشنت والبليدة.