فلسطين اليوم

قبل رئيس الوزراء برام الله بالضفة المحتلة محمد اشتية، اليوم الأحد 3/9/2023، استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، التي قدمها يوم الإثنين الماضي.

وتسلّم وزير التعليم العالي محمود أبو مويس تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناء على تكليف من رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في وقت سابق لـ "القدس" دوت كوم أن وزير التربية والتعليم عورتاني قد تقدم بطلب استقالته لرئيس الوزراء محمد اشتية الاثنين الماضي خلال جلسة الحكومة.



