نتنياهو يقرر يناء جدار على الحدود مع الأردن

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 3/9/2023، أن حكومته ستبني جداراً على طول الحدود مع الأردن.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، كتب نتنياهو: "لقد دشنا جداراً على حدودنا الجنوبية مع مصر ومنعنا عمليات التسلل من هناك، ولولا هذه الخطوة لتسلل إلى إسرائيل أكثر من مليون أفريقي، وهذا كان سيفضي إلى تدمير دولتنا".

وأضاف: "الآن سنقيم جداراً على حدودنا الشرقية مع الأردن لضمان عدم التسلل عبرها".

يُذكر أن سلطات الاحتلال أشارت مؤخراً إلى إحباط عدة محاولات تسلل لأشخاص من أفريقيا ومناطق أخرى عبر الحدود مع الأردن، بحثاً عن العمل.

وعلى الرغم من أن نتنياهو قد برر قراره تدشين الجدار الحدودي مع الأردن بمحاولة منع عمليات تسلل المهاجرين، فإنه يُرجح أن الدافع الأبرز يتمثل في محاولة منع تهريب السلاح والوسائل القتالية.

ونقلت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها إنّ عمليات تهريب السلاح عبر الحدود مع الأردن أسهمت في توفير بيئة أفضت إلى زيادة عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

ويشار إلى أن الحدود مع الأردن هي الحدود الأطول لفلسطين التاريخية مقارنة بالحدود مع الدول العربية الأخرى، حيث يبلغ طول الحدود 335 كيلومتراً.