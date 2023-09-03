روسيا تُسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

فلسطين اليوم

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقتي ريلسكي وسودجانسكي بالمقاطعة.

وقال ستاروفويت عبر "تلغرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو في منطقة ريلسكي، وليس بعيدا عن قرية غورنال في سودجانسكي".

وأضاف المسؤول الروسي: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وتابع: "إن القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار".

ويُشار إلى أنه كثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة.