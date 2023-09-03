فلسطين اليوم- وكالات

موعد المولد النبوي 2023-1445 في السعودية أيام قليلة تفصلنا عن موعد المولد النبوي 2023-1445 في السعودية، ليستعد المواطنون في المملكة العربية السعودية لاستقبال المولد النبوي الشريف، وما يشغل الموظفون إجازة المولد النبوي 2023-1445 في السعودية، للاحتفال مع الأسرة والتزامُا بالعادات والتقاليد في مثل هذه المناسبة.

موعد المولد النبوي 2023-1445

المسلمون على موعد مع الاحتفال بمناسبة المولد النبوي 2023، كما تحظى إجازة المولد النبوي 2023-1445 في السعودية على اهتمام فئة الموظفين داخل القطاع الحكومي والخاص، وقد أعلنت السعودية، عن موعد المولد النبوي في السعودية الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، على أن إجازة المولد النبوي في السعودية للموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص ليوم واحد فقط، والعودة للعمل من جديد في اليوم الثاني.

موعد المولد النبوي 2023-1445 في السعودية وإجازات القطاع العام والخاص

يأتي لاحتفال بـ المولد النبوي 2023-1445 في السعودية، بالصيام والصلاة والتقرب لله عز وجل، اقتداءًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب صنع المخبوزات والكعك، والحرص الشديد على التجمعات العائلية، وهناك البعض يعمل على إحياء الليالي المحمدية، وفيها تنشد الأناشيد والأشعار الإسلامية التي تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف.

المولد النبوي الشريف

يأتي الاحتفال سنويًا بمناسبة المولد النبوي الشريف بين المسلمين، في شهر ربيع الأول، وإجازة المولد النبوي الشريف تصادف يوم 12 ربيع الأول، كما تفضل العديد من الدول ضم إجازة المولد النبوي الشريف مع عطلة نهاية الأسبوع، وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم 12 ربيع أول في مكة المكرمة بالسعودية، لتصبح ذكرى سنوية يحتفل بها المسلمون من مختلف بقاع العالم.