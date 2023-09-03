أيام العطلة الرسمية للموظفين في مصر في سبتمبر.. تعرف عليها بالتاريخ

فلسطين اليوم

أيام العطلة الرسمية للموظفين في مصر.. تعرف عليها بالتاريخ، في العادة ومع بداية كل شهر ميلادي يتساءل الكثير من الموظفين عن أيام الإجازات المتوقعة خلال الشهر، ويعتبر شهر سبتمبر هذا العام من الشهور التي تكثر بها الإجازات والعمل، حيث يوجد 10 أيام إجازات رسمية، فما هي؟

أيام العطلة الرسمية للموظفين في مصر في سبتمبر.. تعرف عليها بالتاريخ

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بمصر في أيام العطل والإجازات الرسمية للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.

10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بمصر

عطلة المولد النبوي

وتوافق عطلة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، بتاريخ 12 ربيع الأول 1445هـ.

وجاءت العطلة بالمولد النبوي تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فمن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة طويلة في نهاية الأسبوع.



أيام العطلة الرسمية للموظفين في مصر في سبتمبر.. تعرف عليها بالتاريخ

وجاءت العطل الرسمية في مصر خلال شهر سبتمبر الحالي كما يلي:

يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023

يوم السبت الموافق 2 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر

يوم السبت الموافق 9 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر

يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر